رسالة إسلام صادق لجماهير الزمالك قبل ذهاب نهائي الكونفدرالية

وجه الإعلامي إسلام صادق، رسالة لجماهير نادى الزمالك، قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية 2024.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يخوض مواجهة صعبة أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية في تحد خاص لعودة الفارس الأبيض لمنصات التتويج في أفريقيا"

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

وتقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، في العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب بركان البلدي.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

وتنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.