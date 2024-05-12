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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أول رد من النواب على قرار الحكومة بإضافة السكر الحر لبطاقات التموين

بطاقات التموين
بطاقات التموين

أيدت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار الحكومة بثبات أسعار السكر الحر واستمرار صرفه بالكميات المحددة لأصحاب بطاقات التموين للشهر الخامس على التوالي، وذلك بعد تطبيق قرار صرف السكر الحر منذ منتصف ديسمبر الماضي.

منح المواطن 2 كيلو سكر علي بطاقة التموين

وقالت “متي” لـ"صدى البلد"، إنها قامت خلال الآونة الأخيرة بتقديم مقترح برلماني بشأن منح كل مواطن على بطاقة التموين 2 كيلو سكر لكل فرد علي البطاقة بحيث يكون سعر كيلو السكر 13 جنيها، بالإضافة إلى زجاجة زيت بسعر 30 جنيها مما يلبي احتياجات المواطنين خلال الازمة الحالية.


وأضافت إيفلين متى، أن الحكومة استجابت اليوم للمقترح الخاص بها بشأن منح المواطن 2 كيلو سكر بسعر 27 جنيه للكيلو مما يدل علي الاستجابة السريعة لهذا الامر والقضاء العاجل علي الازمة والتصدي لاستغلال التجار للأزمة الحالية فى البلاد وظاهرة احتكار السلع.

وطالبت وزارة التموين بضرورة حل أزمة ارتفاع أسعار الزيت والسكر فى الأسواق، وتغيير سياسة تعطيش السوق، خاصة وأن مصر تنتج احتياجاتها من السكر، ورغم ذلك لا يستطيع المواطن أن يحصل عليه.

السكر الحر بـ 27 جنيه

وتختلف أسعار السكر على بطاقات التموين بين السكر المدعم والحر، وكذلك كمية السكر المستحقة للأسرة، حيث يبلغ سعر السكر المدعم على البطاقة 12.60 جنيها، ويستحق كل فرد على بطاقة التموين كيس واحد من السكر بحد أقصى 6 أكياس على البطاقة.

وبالنسبة للسكر الحر، يبلغ سعره على بطاقة التموين 27 جنيها، حيث تستحق الأسرة كيس واحد من السكر إذا كان عدد أفراد البطاقة أقل من 4 أفراد، وتستحق كيسين من السكر الحر إذا كان عدد الأفراد 4 فأكثر.

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