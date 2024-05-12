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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤسسة بصيرة: توزيع 2394 نظارة وإجراء 311 عملية للعيون للأولى بالرعاية بأسوان

مؤسسة بصيرة للعيون
مؤسسة بصيرة للعيون

نجحت مؤسسة بصيرة لرعاية ذوى الإعاقات البصرية فى توزيع 2394 نظارة طبية على الحالات الأولى بالرعاية بمركزى أسوان ودراو وذلك تحت مظلة المبادرة الإنسانية " الناس لبعضهم " وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

كما نجحت فى إجراء 311 عملية لجراحات العيون بالمجان لأهالى قرى المركزين من الأسر الأولى بالرعاية بتكلفة تجاوزت المليون جنيه ، بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى ، وبالتنسيق والشراكة بين وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج ، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية ، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبمتابعة من الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع ومنسق المبادرة ، تواكباً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لهم .

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الناس لبعضهم

ومن جانبها أوضحت دعاء مبروك المدير التنفيذى لمؤسسة بصيرة بأنه فى ظل التعاون المثمر والبناء بين المؤسسة ومحافظة أسوان فقد تم تحقيق سلسلة من النجاحات وقصص من الإنجازات فى مجال المسوحات الطبية .

ولفتت إلى أن المؤسسة نجحت فى إجراء 8268 عملية جراحية للعيون ، فضلاً عن إجراء الكشف الطبى على عيون 160 ألف حالة ، كما تم إجراء ٨٢٦٨  عملية جراحة عيون ، فى القرى الأولى بالرعاية بعدد من محافظات الجمهورية منها أسوان وسوهاج والوادى الجديد ومطروح وبنى سويف والأقصر والقاهرة. 

فيما أشارت منى أحمد مدير قطاع المسوحات الطبية ببصيرة إلى أن النظارات الطبية التى تم توزيعها إتسمت بالجودة ، فضلاً عن كونها مناسبة لطبيعة البيئة المعيشية التى يعيش فيها المستفيدين فى قرى أسوان ودراو .

وأكدت على أن جميع التدخلات الطبية التى تنفذها مؤسسة بصيرة تتم بالمجان تماماً ، ودون أن يتكلف المريض أى نفقات مطلقاً ، والمؤسسة مستمرة فى تقديم خدمات المسوحات الطبية بكافة أنحاء الجمهورية بهدف إحداث تغيير إيجابى فى خريطة إنتشار أمراض العيون ، وبخاصة فى المناطق الأشد إحتياجاً بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

 

 

 

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