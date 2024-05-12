بصوت صفاء أبو السعود وعلي جمعة.. القومي للمرأة يطلق حملة إعلامية توعوية كبيرة

يطلق المجلس القومي للمرأة غدا حملة إعلامية توعوية بقضايا تمكين وحماية المرأة بشكل خاص وقضايا الأسرة والمجتمع بشكل عام ، تقدمها الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، من خلال مجموعة مواقف درامية قصيرة تتناول أهم قضايا المرأة والمجتمع .

كما تتضمن الحملة مجموعة رسائل توعوية بصوت الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية .

و تبث الحملة على المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر إستماعاً ووصولا للمستمعين، علاوة على نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمجلس.

تناقش الحملة العديد من القضايا مثل زواج القاصرات والتحرش والابتزاز الالكتروني والطلاق وترشيد الاستهلاك وغيرها من القضايا التى تهم المرأة والأسرة والمجتمع.