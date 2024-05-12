مسؤول فرنسي ينفي رفض حزب الله اقتراح وقف إطلاق النار مع إسرائيل

نفى مسؤول فرنسي تقرير القناة 12 العبرية الأسبوع الماضي الذي زعم أن حزب الله رفض كتابيا اقتراحا فرنسيا لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

قال المسؤول، بحسب لتايمز أوف إسرائيل: إن التقرير غير دقيق وخاطئ.

وواصل المسؤول قائلاً: "لا توجد مفاوضات، فحزب الله يرفض التفاوض في ظل استمرار الحرب في غزة".

وفي الوقت نفسه، قال المسؤول، إن فرنسا لديها طرق لإيصال رسائلها إلى حزب الله.

وذكرت القناة 12 الأسبوع الماضي أن حزب الله رفض اقتراحا فرنسيا عبر حزب أمل الشيعي، يتضمن سلسلة من أبراج المراقبة للجيش اللبناني على طول الحدود.

وقال التقرير إن الجهود الفرنسية أدت إلى تعقيد الجهود الأمريكية لإيجاد طريقة لإنهاء القتال المتصاعد في الشمال.

ويقول المسؤول الفرنسي إنه لم يكن هناك أي اقتراح على الإطلاق لإنشاء أبراج مراقبة في إطار الجهود الفرنسية لتسهيل وقف إطلاق النار.

يقول المسؤول: “نتساءل من الذي نشر التقارير، ومن لديه مصلحة في عرقلة الحل”.