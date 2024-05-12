تزامنا مع وقوف الشيوخ دقيقة حدادا..معلومات عن النائب الراحل عبد الخالق عياد

يقدم موقع صدى البلد أبرز المعلومات عن النائب الراحل عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، وذلك بعد وقوف مجلس الشيوخ دقيقة حدادًا عليه، ونعي رئيس مجلس الشيوخ والاعضاء والحكومة الراحل فيما يلى:

معلومات هامة عن النائب الراحل عبد الخالق عياد

توفي النائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة البيئة والطاقة بمجلس الشيوخ، يوم الخميس الماضي، بعد صراع مع المرض في سويسرا.

وانتخب عياد، عضوا بمجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية عن محافظة الغربية.

وشغل «عياد» عضوية الهيئة العليا بحزب الإصلاح والتنمية، كما ترأس لجنة الطاقة والبيئة منذ بداية الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ والذى انطلق في نهاية 2020.

وشغل منصب مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات حتى عام 2019.

كما شغل عياد منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول خلال الفترة من ١٩٩٥ إلى عام ٢٠٠٠.

وعمل المهندس عبدالخالق عياد، رئيسا لشركة الحفر المصرية، كما كان من أوائل الخبراء المصريين الذين ساهموا في تأسيس شركة البترول الوطنية في ابو ظبي من ١٩٧٧ إلى ١٩٨٥، حيث جمع بين الخبرة البترولية والاقتصادية في قالب مصري وطني.

وقف مجلس الشيوخ دقيقة حدادًا على النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ؛ الذي وافته المنية الأسبوع الماضي، وقام أعضاء المجلس بقراءة الفاتحة ترحمًا عليه .

ونعى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: قائلا:" “بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ننعى الزميل العزيز المرحوم عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، والذى انتقل إلى جوار ربه بعد تاريخ طويل حافل بالإنجازات والعطاء”.