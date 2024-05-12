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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تجند متطرفين يمنيين لشن هجمات ضد دول الناتو

صدى البلد

ووفقا لمصادر استخباراتية، تعمل روسيا بنشاط على تجنيد متطرفين يمنيين في الغرب لتنفيذ هجمات ضد دول الناتو.

 بحسب موقع أن بي سي نيوز، يقال إن هؤلاء المتطرفين، الذين يوصفون بأنهم "موالون لروسيا، وموالون لبوتين، وعنيفون للغاية"، يتم تجنيدهم من قبل عملاء المخابرات العسكرية الروسية وأعضاء مجموعة فاغنر.

تعد جهود التجنيد جزءًا من استراتيجية أوسع للمخابرات الروسية لتنمية شبكة من الإرهابيين اليمينيين لاستهداف دول الناتو، مع وقوع هجمات بالفعل في العديد من الدول.  وقد تم اختيار المملكة المتحدة، على وجه الخصوص، كهدف محتمل.

رداً على هذه التطورات المثيرة للقلق، اتخذت وزارة الداخلية في بريطانيا إجراءات حاسمة، فطردت الملحق العسكري الروسي بتهمة التجسس وأغلقت العديد من المباني المرتبطة بالكرملين.  كما أعلن وزير الداخلية جيمس كليفرلي عن إجراءات للحد من الوقت الذي يمكن أن يقضيه الدبلوماسيون الروس في المملكة المتحدة.

ومن ناحية أخرى، أصبحت وكالات الاستخبارات في دول حلف شمال الأطلسي في حالة تأهب قصوى، لتحذير حكوماتها من التهديد الوشيك الذي يشكله هؤلاء المتطرفون اليمينيون.  يتم استهداف المتطرفين بسبب توافقهم الأيديولوجي مع روسيا وميلهم إلى العنف.

وتأتي هذه الاكتشافات وسط تصاعد التوترات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، حيث حذر رئيس المخابرات البولندية من استعداد بوتين لشن غزوات لدول الناتو.  ورغم أن بوتين ربما يتراجع في الوقت الحالي، مستشهداً برد فعل الغرب على الصراع في أوكرانيا، فإن المخاوف تظل قائمة بشأن العدوان المحتمل في المستقبل.

ورداً على التهديد المتزايد، بدأت العديد من الدول الأعضاء في الناتو، بما في ذلك بولندا، الاستعدادات للدفاع ضد العدوان الروسي المحتمل.  حتى أن بولندا أعربت عن استعدادها لاستضافة أسلحة نووية على أراضيها لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وبينما يلوح شبح العدوان الروسي فوق أوروبا، يظل حلف شمال الأطلسي في حالة تأهب قصوى، وعلى استعداد للدفاع عن دوله الأعضاء ضد أي تهديدات محتملة للأمن والسيادة.

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