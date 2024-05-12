وزير التعليم: فنلندا تطلب 500 طالب من خريجي المدارس الفنية المصرية

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الشراكة مع القطاع الخاص أدت إلى نجاح منظومة التعليم الفني، لأن الطالب يدرس فى المصنع بالجزء العملى من الدراسة، بجانب الجزء النظرى فى المدرسة، وبالتالى جودة التعليم زادت والإنتاج زاد.

جاء ذلك خلال حضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة رسالة دكتوراه بعنوان التخطيط لتنمية الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم لتعميم نظام المدارس التكنولوجيا التطبيقية وذلك بكلية التربية جامعة القاهرة.

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن دولة فنلندا طلبت 500 طالب من خريجي المدارس الفنية للعمل بها.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تهتم بأن تُخرج فني محترف يتقن مهارات سوق العمل وحينما يتخرج يجد فرص عمل خارج مصر ويدخل دخلا للبلد وعملة صعبة ، ومن ثم لابد وأن يحصل التعليم الفني على شكل أكبر لدى المجتمع وهناك اهتمام كبير من الدولة بتطوير التعليم الفني .

وبشأن آخر أخبار تطوير مناهج الاعدادية و وصول نظام التعليم الجديد لصفوف المرحلة الاعدادية من العام القادم، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تطوير منهج المرحلة الإعدادية يساوى بين المهارات العقلية والمعرفية للطالب، لافتاً إلى أن منهج الإعدادية سيكون قائما على جودة الحياة العملية ويكشف مهارات الطلاب وميولهم منذ المرحلة الإعدادية.