رضا حجازي: تعيين المعلمين الجدد وفقاً للاحتياج الحقيقي لكل محافظة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لديها آلية جديدة لتعيين المعلمين الجدد فى ضوء الاحتياج الحقيقي لكل محافظة.

جاء ذلك خلال حضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة رسالة دكتوراه بعنوان التخطيط لتنمية الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم لتعميم نظام المدارس التكنولوجيا التطبيقية وذلك بكلية التربية جامعة القاهرة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم إجراء اختبار للمعلمين الجدد لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، مشيرا الى ان هذا الاختبار يكون مكونا من 5 مكونات رئيسية لجميع المتقدمين، منها التخصص والتربوي والتكنولوجي إلى جانب اجتياز التدريبات التى تعقدها الوزارة.

وعلى جانب آخر أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الشراكة مع القطاع الخاص مهم جدا مشيرا الى انه توجه دولة على ان تكون شراكة بحوكمة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الصورة الذهنية للتعليم الفني تغيرت كثيرا، بدليل أن الطلاب صاروا يلتحقون بالتعليم الفني رغم ارتفاع مجاميعهم ، وأصبح هناك قوائم انتظار فى بعض المدارس الفنية

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن خريجي التعليم الفني أصبحوا محجوزين للعمل قبل تخرجهم من المدارس الفني، كما أن مسار هؤلاء الطلاب مفتوح للالتحاق بالجامعات التكنولوجية دون إجراء معادلة.