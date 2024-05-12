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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي الزمالك كامل العدد لمشاهدة نهائي الكونفدرالية الأفريقية

صدى البلد

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب علي توفير شاشات عرض عملاقة لأعضاء النادي لمشاهدة مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي .

ويشهد مقر النادي حضور الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية لتشجيع الفريق الاول لكرة القدم في نهائي افريقيا .

ويحرص دائما مجلس الإدارة علي توفير كافة سبل الراحة للاعضاء وتقديم كافة الامكانيات.


وقامت إدارتا العلاقات العامة والنشاط الاجتماعي برئاسة الدكتور يحيي حسن مدير النشاط علي توفير عدد من الاماكن المخصصة لمشاهدة مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، في العاشرة اليوم على ملعب بركان البلدي فى المغرب  .


جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

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