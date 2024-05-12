«أم العواجز».. إمام مسجد السيدة زينب يكشف تفاصيل الافتتاح .. فيديو

تحدث الشيخ أحمد عصام، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، عن افتتاح الرئيس السيسي وسلطان البهرة مسجد ومقام السيدة زينب رضي الله عنها، صباح اليوم، لافتا إلى أن المسجد مفتوح طوال اليوم والزيارة للمقام من الساعة 10 صباحا حتى عقب صلاة العشاء.

وقال الشيخ أحمد عصام، مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن اليوم كان مشهودا وشعور جميل خلال رؤيتنا للفرح والسرور على وجوه وعيون الوافدين لمسجد السيدة زينب رضي الله عنها.

وأضاف المصريون محبون –على مدار التاريخ- لآل بيت النبي وخاصة السيدة زينب، فالمصريين متعلقون بالسيدة زينب بسبب استقبالهم لها بعد مجيئها من كربلاء، ولما وصلت مصر خرج الشعب المصري عامة وعلى رأسهم والي مصر لاستقبالها.

واشار الشيخ أحمد عصام: لقبت السيدة زينب بالعديد من الألقاب، وأبرزها بـ «أم هاشم، وصاحبة الشورى لحكمتها وسداد رأيها، عقيلة بني هاشم، أم العواجز».

وتابع الشيخ أحمد عصام دعت لأهل مصر قائلة: «يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً».