محافظ قنا: تعاون بناء بين «الإسكان» وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات في مشروع «حينا»

أكد محافظ قنا أشرف الداودي، أن مشروع "حيّنا" يتم تنفيذه في إطار التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظة، بدعم من وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الأحد، تدريب تطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي، وعملية توقيع قطع الأراضي، بعد اعتماد مخطط إعادة ترتيب الأراضي، في قاعة التدريب بمكتبة مصر العامة.

ورافق المحافظ خلال جولته، كل من، نائب المحافظ الدكتور حازم عمر، والسكرتير العام المساعد للمحافظة محمد صلاح أبو كريشة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة حمدي حسين، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المهندس وليد أبو العباس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن مشروع "حينا" حريص على نقل الخبرات بين محافظتي قنا ودمياط، حيث جرى توجيه الدعوة لـ4 ممثلين من المحافظة، لحضور التدريب، وكذلك ممثل عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مشيرا إلى أن عدد المتدربين بلغ 36 متدربا.

من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المهندس وليد أبو العباس، إن التدريب - الذي بدأ أمس ويستمر حتى 16 مايو- يهدف إلى تطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي وعملية توقيع قطع الأراضي.

وأوضح أن المشروع يهدف أيضا إلى وقف الزحف العشوائي في مناطق الامتداد العمراني وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وكذلك تعزيز الموارد المحلية وإدارتها بشكل أكثر كفاءة بتمويل مالي يصل إلى 11 مليونا و760 ألف دولار، منها 8 ملايين و100 ألف دولار منحة من الجانب السويسري، و3 ملايين و660 ألف دولار مساهمة من الحكومة المصرية.