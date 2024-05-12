رسميا.. فيوتشر يعلن عن جهازه الفني الجديد بقيادة طلعت يوسف

قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس، تعيين الكابتن طلعت يوسف مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم ، وتم إتمام التعاقد بين الطرفين عقب جلسة مع الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي، تم خلالها الاتفاق على سياسة وأهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد على النحو التالي:

طلعت يوسف - مديرا فنيا

حسن موسى - مدربا عاما

منير عقيلة - مدربا عاما

دانيال خيمينيز – مدربا مساعدا

محمد يونس - مدرب حراس

أحمد عبد اللطيف - مخطط أحمال

كريم فهمي - محلل أداء

ويواجه فيوتشر نظيره إنبي في الجولة القادمة بالأسبوع 23 من الدوري العام في أولى المواجهات تحت قيادة كابتن طلعت يوسف.