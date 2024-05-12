لفتة إنسانية.. سائق ميكروباص يقرر توصيل كبار السن وذوي الهمم مجانا بالإسماعيلية

قرر سائق ميكروباص علي خط ابو بلح التابع لمركز محافظة الإسماعيلية، إعفاء ذوي الهمم من رسوم تعريفة الركوب.

وقال الكابتن عصام الديب، كما يفضل أن يطلق عليه، أن قراره جاء تخفيفا عن أعباء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن من لم يرحم لا يرحم، وأنه يعمل علي الميكروباص بشكل يومي بعد خروجه عن المعاش ويشعر بحجم معاناتهم اليومية مع استقلال المواصلات العامة.

كما أشار السائق إلي أنه في القاهرة يُعفى كبار السن من رسوم المواصلات العامة وخاصةً من هم فوق الـ 70 عاماً، فضلاً عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق الـ60 عاماً، بموجب بطاقة الرقم القومي، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كبار السن من المواطنين، مطالبا بتطبيق هذه الامتيازات بالمحافظات ومنها الإسماعيلية.



وأعلنت محافظة الإسماعيلية، نهاية مارس، تعريفة الركوب الداخلية وبين المحافظات الجديدة، وتضمنت الأسعار داخل الخطوط الداخلية لتشمل، الإسماعيلية لمدينة فايد 13 جنيها، الإسماعيلية إلى قرية سرابيوم 7 جنيهات، الإسماعيلية إلى قرية أبو سلطان 11 جنيها، الإسماعيلية إلى القصاصين 11 جنيها، الفردوس أبوصوير 7 جنيهات، أبوصوير إلى الزقازيق 23 جنيها، القصاصين إلى الزقازيق 15 جنيها، القصاصين إلى الصالحية 7 جنيهات، القصاصين إلى أبوصوير 7 جنيهات، التل الكبير إلى الإسماعيلية 14 جنيها، التل الكبير إلى الزقازيق 13 جنيها.

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