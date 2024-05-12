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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة بشأن أزمة الشيبي وحسين الشحات

صدى البلد

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي، على قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري بشأن أزمة محمد الشيبي وحسين الشحات .

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي عبر فيس بوك:" ‏إذا صحت معلومة أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لم تطبق لائحتها وأقرت بأحقية محمد الشيبى باللجوء
للمحاكم العادية، فيجب الطعن على القرار بعد استلام أسباب القرار أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد ثم محكمة التحكيم الرياضية كاس".

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي الأخيرة بعد لجوء الشيبي إلى المحاكم المدنية على خلفية اعتداء الشحات عليه  خلال مباراة بيراميدز والأهلي في الموسم الماضي والتي انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3 /0.

وأرسل فيفا خطابا لاتحاد الكرة يفيد أن النزاع بين اللاعبين هو أمر داخلي ولا دخل للفيفا به.

وكان محمد الشيبي لجأ للمحاكم المدنية بعد واقعة اعتداء حسين الشحات بالضرب في مواجهة الفريقين وهو الأمر الذي اعترض عليه النادي الأهلي حسب نص القانون عدم لجوء أي رياضي للمحاكم المدنية وأن اللجوء للمحاكم يكون من خلال المحكمة الدولية الرياضية ( كاس ) في سويسرا.

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