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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحت الدراسة.. أحمد حسن يكشف عن تطورات جديدة في أزمة الشحات والشيبي

الشحات والشيبي
الشحات والشيبي

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، تصريحات محمد شيرين رئيس لجنة الانضباط بشأن أزمة محمد الشيبي وحسين الشحات .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك:" المستشار محمد شيرين رئيس لجنة الانضباط :

"لا صحة لتقديم اللجنة لاستقالتها، وعقدنا اليوم جلسة في مقر اتحاد الكرة لمناقشة عدد من الملفات والقضايا".

وشدد على انه تم نقل مقر انعقاد الاجتماعات للجنة من مركز التعليم المدني لمقر اتحاد الكرة فيما هو قادم، ولا صحة للبت في قضية الشيبي والشحات ولازال الأمر تحت الدراسة بعد وصول رد من الفيفا اكد فيه انه شأن داخلي ولا علاقة لهم به".

في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها مباراة الأهلي وبيراميدز الموسم الماضي، تزايدت التوترات والجدل حول الواقعة التي حدثت بين لاعبي الفريقين. 

ويأتي إعلان محكمة جنح مدينة نصر عن حجز محاكمة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بتاريخ 30 مايو الحالي، كخطوة هامة لتقديم العدالة وفض المنازعات الرياضية.

إن الاتهامات التي وجهت للاعب حسين الشحات تتعلق بالتعدي والاعتداء على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي، الذي يحمل الجنسية المغربية. وقد شهدت المباراة التي جمعت الفريقين في استاد الدفاع الجوي تطورات غير متوقعة، حيث تصاعد التوتر بين اللاعبين ووقعت بعض التجاوزات التي تستدعي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

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