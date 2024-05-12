تعليق مثير من خالد الغندور على أزمة الشحات والشيبي

علق الإعلامي خالد الغندور علي قرار الفيفا بشان أزمة حسين الشحات والشيبي.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" في قضية الشيبي ضد الشحات الفيفا يرد علي لجنة الانضباط في الاتحاد المصري و يقول ده شأن داخلي ".



في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها المباراة بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز، تزايدت التوترات والجدل حول الواقعة التي وقعت بين لاعبي الفريقين. وتأتي إعلان محكمة جنح مدينة نصر عن حجز محاكمة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات في تاريخ 30 مايو الحالي، كخطوة هامة لتقديم العدالة وفض المنازعات الرياضية.



إن الاتهامات التي وجهت للاعب حسين الشحات تتعلق بالتعدي والاعتداء على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي، الذي يحمل الجنسية المغربية. وقد شهدت المباراة التي جمعت الفريقين في استاد الدفاع الجوي تطورات غير متوقعة، حيث تصاعد التوتر بين اللاعبين ووقعت بعض التجاوزات التي تستدعي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.