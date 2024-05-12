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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: مصر تتخذ خطوات هامة للتعبير عن غضبها تجاه انتهاكات الاحتلال بغزة

علم مصر
علم مصر

قال الكاتب الصحفي علي السيد، إنَّ مصر بدأت في اتخاذ خطوات ضرورية وهامة تعبر عن غضبها تجاه الانتهاكات الصارخة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتدميره البنية التحتية وتهجير السكان وممارسة إبادة جماعية ضدهم.

وتابع الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي هي أحد أوراق الضغط الهامة التي تمتلكها مصر والتي تستطيع التحرك من خلالها، لأن وجود مصر في هذه القضية سيزيد من أهميتها وثقلها أمام محكمة العدل الدولية.

القضية الفلسطينية

وأكد على سعي مصر وبذلها العديد من الجهود لدعم القضية الفلسطينية بل وسعت مع كافة الأطراف لوقف إطلاق النار ووقف الحرب على غزة والانتهاكات المستمرة والتزام الدولة المصرية قوي تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

الاحتلال الاسرائيلي البنية التحتية الدولة المصرية الشعب الفلسطيني القاهرة الإخبارية القضية الفلسطينية

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