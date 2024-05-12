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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الركراكي يدعم نهضة بركان أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية

وليد الركراكى
وليد الركراكى

قرر وليد الركراكي المدير الفنى للمنتخب المغربى دعم فريق نهضة بركان، في مواجهته المرتقبة أمام نادي الزمالك، في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب الاعلامي محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك "الركراكي" المدير الفنى للمنتخب المغربى سيكون حاضراً لدعم نهضة بركان أمام الزمالك من مدرجات ملعب اللقاء"

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

وتقام مباراة الزمالك ونهضة بركان  في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، في العاشرة مساء اليوم  الأحد على ملعب بركان البلدي.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

وتنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

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