دورة إعداد المصحح اللغوي بـ آداب عين شمس 

اختتمت كلية الآداب جامعة عين شمس، فعاليات دورة إعداد المصحح اللغوي والتي استمرت على مدار شهر لعدد 70 متدربا، وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أ.دغادة فاروق نائب رئيس الجامعة ، أ.د حنان كامل عميد كلية الآداب وإشراف أ.د حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف د. رشا زغلول، مدير وحدة تدريب ودراسات اللغة.

تم خلال الحفل تسليم الشهادات المعتمدة للمتدربين في الدورة، كما تم تكريم الفائزين بالمركزين الأول والثاني بدروع تقديرية من وحدة تدريب ودراسات اللغة العربية بالكلية تقديرًا لتميزهما في الدورة.