كتائب القسام تستهدف دبابة «ميركافا» إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105»

أعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- استهداف جنود وآليات تابعة لجيش الاحتلال المتوغلة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، بقذائف الهاون على دفعتين منفصلتين.

كما أعلنت القسام مساء اليوم الأحد، استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105"، مما أدي إلى مقتل وإصابة ما فيها.

ولفتت القسام إلى أن الدبابة الإسرائيلية المستهدفة كانت متوغلة شرق مدينة جباليا شمالي قطاع غزة".

كما أعلنت القسام استهداف حشود لقوات الاحتلال شرقي مخيم جباليا شمال قطاع غزة بقذائف هاون.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بأن دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي دمرت ما تبقى من مطار غزة الدولي شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.