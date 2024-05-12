الاحتلال يتحدى العالم.. إسرائيل توسع هجومها على رفح الفلسطينية رغم الإدانات الدولية

في تحدٍ للانتقادات الدولية، صعدت إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان، وأمرت عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالإجلاء مع تجدد المعارك مع حماس.

وفقا لفاينانشال تايمز، وسعت إسرائيل هجومها على رفح على الرغم من الانتقادات الدولية، وأمرت الفلسطينيين بالفرار من ثلاث مناطق ومخيمين للاجئين. ويزعم جيش الإحتلال الإسرائيلي أن عملياته في رفح لا تزال تركز على التقدم التكتيكي والمزايا العسكرية، إلا أن القتال العنيف لا يزال مستمراً.

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 300 ألف شخص فروا من رفح منذ دخول القوات البرية الإسرائيلية المدينة في 6 مايو، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة بالفعل في قطاع غزة. وتحذر وكالات الإغاثة من عواقب كارثية إذا استمر الهجوم، مع عدم وجود مكان آمن يلجأ إليه المدنيون.

حذرت إدارة بايدن إسرائيل من شن هجوم واسع النطاق على رفح، وأوقفت بعض الأسلحة الهجومية ودعت إلى وضع خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين. وبالمثل، أعرب اللورد ديفيد كاميرون في المملكة المتحدة عن مخاوفه بشأن التأثيرات المدنية لكنه عارض وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تقوية حماس.

تعثرت الجهود الدبلوماسية للتوسط في وقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، مع انهيار المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر. إن قرار مصر بالانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية يعكس السخط الإقليمي المتنامي إزاء تصرفات إسرائيل في رفح.

على الرغم من الضغوط الدولية، لا يزال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ثابتاً على التزامه بالقضاء على حماس وتحقيق "النصر الكامل". وتؤكد إسرائيل ضرورة مواصلة الضغط العسكري على حماس مع متابعة السبل الدبلوماسية للتوصل إلى حل.

تحذر الولايات المتحدة من أن أي عملية برية كبيرة في رفح من شأنها أن تعزز موقف حماس وتقوض الجهود الدبلوماسية. تؤكد واشنطن على الحاجة إلى نهج متوازن يعطي الأولوية لحماية المدنيين ووقف التصعيد.