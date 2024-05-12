ياسمين عز تسأل مصطفى الفقي: ليه ناخد أفكارنا من تكوين وعندنا الأزهر؟

قالت الاعلامية ياسمين عز تعليقا على تدشين " تكوين " :" لماذا نأخد افكارنا من اشخاص يقال عنهم قيل وقال ؟ .. ولدينا مؤسسة الازهر الشريف .

وأجابها الدكتور مصطفى الفقي خلال لقائه لبرنامجها " كلام الناس " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر " :" أحييكي على سؤالك … وهذا ما فعله الشيخ الطيب وهو شيخ فلسفة اسلامية عقب الثورة وجمع شخصيات مفكرة كبيرة ومن بينهم أقباط لمناقشة قضايا التحرر العقلي وقضايا المرأة".

وواصل " الفقي " : لو ان الاخوة الذين دشنوا " تكوين " اجتمعوا مع شيخ الازهر وناقشوا الموضوعات كانت ستكون بداية طبيعية .