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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار يُشيد بموقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية

صدى البلد

ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، الموقف المصري المُشرف المُعلن عنه في بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر في ١٢ مايو ٢٠٢٤، والذي تضمن إعلان مصر اعتزامها التدخل رسمياً لدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وقال الحزب في بيان له ، إنّ هذا الموقف يُجسد حرص مصر الدائم على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحماية مقدسات الأمة العربية، ويُؤكد على دورها الريادي في الدفاع عن القضايا العادلة في المحافل الدولية.

ويرى حزب المصريين الأحرار ، أنّ الخطوة المصرية جاءت في وقتٍ حرجٍ يعاني فيه الشعب الفلسطيني بقطاع غزة من ويلات الحصار الإسرائيلي المُجحف والاعتداءات العسكرية المتكررة، والتي تُخالف كافة القوانين والأعراف الدولية.

ويُطالب الحزب المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته في وقف هذه الجرائم الإسرائيلية البشعة، واتخاذ خطواتٍ حاسمةٍ لإنهاء الحصار الظالم على قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بِاحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما يُؤكد الحزب على دعمه الكامل للجهود المصرية الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام ١٩٦٧.

وفي الختام، يتوجه الحزب بالتحية والتقدير إلى القيادة السياسية المصرية على هذا الموقف الوطني الراسخ، مُؤكداً على استمرار دعمه الكامل لجهودها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة.

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