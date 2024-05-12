قوات الأمن في نيجيريا تنجح في إنقاذ طلاب جامعيين مختطفين

قال جيش وحكومة ولاية كوجي بشمال نيجيريا، اليوم الأحد، إن قوات الأمن النيجيرية أنقذت طلابا اختطفوا من جامعة في الولاية ، إلى جانب ضحايا آخرين كان الخاطفون يحتجزونهم.



وأكد كينغسلي فيمي فانوو، مفوض المعلومات في كوجي، إن قوات الأمن شاركت في تبادل لإطلاق النار مع العصابة المسلحة التي نفذت عملية الاختطاف يوم الخميس في جامعة كونفلوينس للعلوم والتكنولوجيا.

واستعانت الولاية بالصيادين المحليين الذين يعرفون تضاريس كوجي، وأصيب ضابط أمن وصياد.



وقال الجيش النيجيري في بيان منفصل إن القوات ووكالات أمنية أخرى وحراس محليين شاركوا في 'معركة شرسة' مع الخاطفين.



وأضاف الجيش إن 'القوة النارية المتفوقة للقوات أدت إلى تخلي الخاطفين عن تسعة من الطلاب المختطفين، وتم إنقاذهم فيما بعد'.