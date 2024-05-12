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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هنية يلتقي برئيس المخابرات التركية لبحث تطورات حرب غزة

صدى البلد

في تطور مهم وسط الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، عقد رئيس جهاز المخابرات التركية إبراهيم كالين اجتماعا حاسما مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة. 

تمحور الاجتماع، الذي نقلته وكالة أنباء تسنيم الدولية عبر مركز فلسطين للإعلام، حول التصعيد الأخير للأعمال العدائية في غزة وفشل جهود الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

تطرقت المناقشات إلى قبول حماس المبدئي لخطط وقف إطلاق النار المقترحة، والهجوم الأخير على رفح ومناطق أخرى في غزة، والجمود اللاحق في المفاوضات. وشدد الجانبان على أن المسؤولية تقع الآن على عاتق إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار، ووضع المسؤولية الكاملة على عاتق الحكومة الإسرائيلية لتهدئة الوضع.

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات هامة أدان فيها تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقارن بشكل صارخ بين أساليبه وأساليب شخصيات تاريخية ارتكبت جرائم إبادة جماعية مثل هتلر. كما لفت أردوغان الانتباه إلى الظروف المروعة التي يواجهها السجناء الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، وسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية.

بدوره، أشاد كالين باستعداد حماس للنظر في خطة وقف إطلاق النار المقترحة، وأكد مجددًا دعم تركيا الثابت للقضية الفلسطينية. وتعهد بمتابعة قضية الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل بشكل فعال، مما يشير إلى التزام تركيا المستمر بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية ودعم نضالهم ضد الاحتلال الإسرائيلي.

 

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