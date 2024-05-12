محمد فايق: اعتزام مصر التدخل ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية» خطوة ضرورية

قال وزير الإعلام الأسبق محمد فايق، إن اعتزام مصر التدخل دعماً لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؛ يمثل خطوة إيجابية وضرورية في هذا التوقيت الحرج الذي يشهد استمراراً لجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمماطلة في مفاوضات الهدنة ووقف إطلاق النار.

وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد- "نؤيد و نثمن قرار الدولة المصرية بالانضمام إلى الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأكد ضرورة الوقوف ضد جرائم الاحتلال بعد خلق ظروف غير قابلة للحياة بقطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحذر فايق من العمليات العسكرية التي تقوم بها دولة الاحتلال في منطقة رفح الفلسطينية التي لجأ إليها معظم سكان قطاع غزة بحثا عن الحياة، حيث اتخذوها ملجأ من المعارك والنيران.

ونبه بأن سيطرة "حكومة تل أبيب" على المعابر ولاسيما الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي تدخل منه المساعدات الإنسانية لإغاثة أهل القطاع يخدم المخطط الإسرائيلي الذي يهدف إلى تجويع السكان بهدف قتلهم أو تهجيرهم من أرضهم لإفراغ القطاع من سكانها وإنهاء حل الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية.

وحث الرئيس السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي على تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حماية شعب فلسطين بصفتها قوة احتلال مسئولة عن حياة المدنيين.

وجدد محمد فايق تقديره الكبير لدولة جنوب إفريقيا و"أحفاد مانديلا" لوقوفهم مع الحق والعدل ونصرة الشعب الفلسطيني وتقديمها دعوى ضد الإسرائيليين لارتكاب أكبر محرقة ومجزرة عرفها التاريخ منذ إنشاء الأمم المتحدة.