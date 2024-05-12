عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محمد فايق: اعتزام مصر التدخل ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية» خطوة ضرورية

وزير الإعلام الأسبق
وزير الإعلام الأسبق محمد فايق

قال وزير الإعلام الأسبق محمد فايق، إن اعتزام مصر التدخل دعماً لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؛ يمثل خطوة إيجابية وضرورية في هذا التوقيت الحرج الذي يشهد استمراراً لجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمماطلة في مفاوضات الهدنة ووقف إطلاق النار.

وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد- "نؤيد و نثمن قرار الدولة المصرية بالانضمام إلى الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأكد ضرورة الوقوف ضد جرائم الاحتلال بعد خلق ظروف غير قابلة للحياة بقطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 

وحذر فايق من العمليات العسكرية التي تقوم بها دولة الاحتلال في منطقة رفح الفلسطينية التي لجأ إليها معظم سكان قطاع غزة بحثا عن الحياة، حيث اتخذوها ملجأ من المعارك والنيران. 

ونبه بأن سيطرة "حكومة تل أبيب" على المعابر ولاسيما الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي تدخل منه المساعدات الإنسانية لإغاثة أهل القطاع يخدم المخطط الإسرائيلي الذي يهدف إلى تجويع السكان بهدف قتلهم أو تهجيرهم من أرضهم لإفراغ القطاع من سكانها وإنهاء حل الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية.

وحث الرئيس السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي على تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حماية شعب فلسطين بصفتها قوة احتلال مسئولة عن حياة المدنيين.

وجدد محمد فايق تقديره الكبير لدولة جنوب إفريقيا و"أحفاد مانديلا" لوقوفهم مع الحق والعدل ونصرة الشعب الفلسطيني وتقديمها دعوى ضد الإسرائيليين لارتكاب أكبر محرقة ومجزرة عرفها التاريخ منذ إنشاء الأمم المتحدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك: أعطى الثقة لـ نهضة بركان

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

عيدية الحكومة.. تبكير صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى

مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

موديست أفضل من شيكابالا.. خالد طلعت يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

سلمى ضحية العلاقة العاطفية: اعتدى عليا 4 مرات وسافرت معاه للتنزه وغدر بي

ترشيحاتنا

الأزهر يرحِّب باعتزام مصر دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بالعدل الدوليَّة

إعلام عبري: تسلل مسيرات نحو المستوطنات الشمالية على الحدود مع لبنان

الأونروا: 300 ألف فلسطيني نزحوا من شرق رفح الفلسطينية نحو منطقة المواصي

أقل سعر عيار ذهب اليوم 13-5-2024

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

متحدث «الخارجية»: إسرائيل اقترفت الكثير من أعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لافتة.. ميريهان حسين تثير الجدل بجمالها

بالخطوات.. تعرف على طريقة عمل الجبنة القديمة

بفستان لافت.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار بجمالها

هجوم غير مسبوق لحشرة "السيكادا" يهدد حياة سائقي السيارات بأمريكا.. ماذا يحدث؟

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-