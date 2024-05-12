الاختبار الأول لتأهيل وإعداد كوادر الصف الثاني من الاداريين بجامعة عين شمس 





انطلاقا من رؤية جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين لتأهيل وإعداد كوادر الصف الثاني من الاداريين بالجامعة علي نحو علمي متطور ، يكفل المساواة للجميع؛

عقد اليوم بكلية الآداب الاختبار الاول للسادة الاداريين بالجامعة وذلك ذلك تحت إشراف ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ط اللواء احمد لاشين الأمين العام للجامعة والاستاذ محمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة.

وبلغ عدد الذين ادوا الاختبار اليوم اكثر من ٥٠٠ اداري والذي تم ترشيحهم من مختلف إدارات الجامعة، وذلك علي مدار اليوم من الساعة العاشرة صباحا وحتي الخامسة عصرا.