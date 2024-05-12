عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عياد رزق: دعم مصر جنوب إفريقيا يؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية

عياد رزق القيادي
عياد رزق القيادي في حزب الشعب الجمهوري

ثمّن عياد رزق القيادي في حزب الشعب الجمهوري، إعلان الخارجية المصرية اعتزام مصر التدخل لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يؤكد موقف مصر الثابت والراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية.


وقال رزق في بيانٍ له اليوم، إن مصر تخطو خطوات سريعة ومهمة وجادة نحو محاولة حل الأزمة الفلسطينية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية التي دمرت البنية التحتية للأراضي المحتلة ونالت من المدنيين العُزل والأطفال والمرضى في المستشفيات والنساء واستهدفت حتى مخيمات النازحين أمام مرأى ومسمع من العالم كله الذي يقف مكتوف الأيدي ويأبى ألا يكون جزءً من محاولات إنهاء هذا الصراع الذي بات يُهدد الأمن القومي للجميع، خاصة في ظل اتساعه المستمر.


وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري أن مصر تمتلك كوادر قانونية ودبلوماسية قادرة على عرض الأدلة والحجة القضائية بكفاءة وقدرة عالية، مشيرًا إلى أن دعم مصر لدعوى جنوب إفريقيا للمرة الثانية يؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ورفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة، لاسيما وأن الكيان الصهيوني يعمل عمدًا على رفض مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في غزة، رغبة منه في تصفية القضية إما بالإبادة أو بالتهجير القسري للفلسطينيين عن أراضيهم، وهو ما ترفضه مصر رفضًا قاطعًا.

وشدد رزق، على أن السياسة العدوانية التي تمارسها قوات نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني في حاجة إلى تكاتف دولي من الجميع لوقف الجرائم المأسوية التي تصاعدت إلى حد التهديد بتنفيذ اجتياح لمناطق أخرى مثل رفح الفلسطينية، وهو ما أكدته مصر من قبل أن استمرار الأزمة يُنذر باتساع رقعة الصراع وتهديد السلام والأمن الدوليين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

سلمى ضحية العلاقة العاطفية: اعتدى عليا 4 مرات وسافرت معاه للتنزه وغدر بي

نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

عيدية الحكومة.. تبكير صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى

موديست أفضل من شيكابالا.. خالد طلعت يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

ترشيحاتنا

“كامب ديفيد”| مصر تهدد إسرائيل باتفاقية السلام وتحرك عاجل أمام محكمة العدل الدولية

إنفراد.. الشاهد الوحيد على جريمة جواهرجي بولاق يروي التفاصيل

كيف أعرف قبول الله طاعتي؟.. أحد علماء الأزهر يجيب

انفراد.. ننشر نص أمر إحالة المتهمين في قضية جواهرجي بولاق أبو العلا

بقيمة 9600 جنيه.. «حياة كريمة» تطلق مشروع صك الأضحية للعام الثاني على التوالي

"هتتحاكم جنائيا".. أحمد موسى يحذر قائدي السيارات من تجاوز السرعة |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات.. تعرف على طريقة عمل الجبنة القديمة

بفستان لافت.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار بجمالها

هجوم غير مسبوق لحشرة "السيكادا" يهدد حياة سائقي السيارات بأمريكا.. ماذا يحدث؟

صاحبة أغنية مخاصماك.. محمد جمعة وإبراهيم السمان يحتفلان مع نوال بأغنيتها الجديدة

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-