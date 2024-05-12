المؤتمر الدولي للذكاء الآلي والابتكارات| اتفاقيتا تعاون لـ«الأكاديمية العربية» في الأمن السيبراني

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأحد، اتفاقيتين للتعاون المشترك مع شركة (Fortinet) الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، وجامعة "جنوة" الإيطالية، وذلك على هامش فعاليات إطلاق المؤتمر الدولي للابتكارات الذكية، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقرها الرئيسي بأبي قير.

وأشارت الأكاديمية - في بيان - إلى أن الاتفاقية الأولي مع (Fortinet) تأتي كجزء من برنامج الشركاء الأكاديمي بهدف خلق قوة عاملة أكثر تنوعًا ومهارة في مصر والعالم العربي.

ونوهت بأن هذا التعاون سيثمر عن توفير مجموعة من الدورات التدريبية المعترف بها عالميًا في الأمن السيبراني، كما سيتم تأسيس معمل Fortinet للأمن السيبراني داخل الحرم الجامعي ليصبح طلاب الأكاديمية جزءًا من نخبة من المتخصصين في هذا المجال، وستتوفر لهم فرصة اكتساب مهارات عملية تساهم في تطوير قوة عاملة ماهرة وجاهزة للتعامل مع مشهد الأمن السيبراني المتطور محليًا وعالميا.

وأضافت أن الاتفاقية الثانية مع "جنوة" تعد التمديد الثاني للتعاون الوثيق والفعال الذي تعود بدايته إلى عام 2009، والذي تُوج بتوقيع الاتفاقية الأولى للتعاون بين الجامعيتين في يناير 2019 لمدة 5 أعوام، والتي أثمرت عن العديد من مجالات التعاون المختلفة، والتي تضمنت توفير دورات تدريبية عملية لطلبة الأكاديمية في إيطاليا والتعاون في مجال البحث العلمي وورش العمل والمؤتمرات الدولية وغيرها، واليوم يتم تجديد هذا التعاون الناجح بتوقيع الاتفاقية الثانية، والتي تمتد على مدار خمسة أعوام أخرى.

وقع الاتفاقية من جانب الأكاديمية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، ومن جانب جامعة "چنوة" الدكتور روبيرتو ريفتريا ممثل الجامعة جنوة.