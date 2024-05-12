ضياء رشوان: نقدر الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الإعلامية العربية

أكد رئيس مجلس إدارة "جائزة الإعلام العربي، ضياء رشوان، تقديره للجهود التي تبذلها الأمانة العامة للجائزة، لتطوير المنظومة الإعلامية العربية، عبر تحفيزها على التنافس والإبداع المهني، وتكريم المبدعين ضمن مختلف القطاعات الصحفية والمرئية والرقمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة رشوان، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي، لاعتماد الأعمال الفائزة في فئاتها المطبوعة والمرئية والرقمية، بالإضافة إلى الشخصيتين الفائزتين في فئتيّ "أفضل كاتب عمود" و"شخصية العام الإعلامية" ضمن الدورة الـ23 للجائزة، التي تأتي برعاية نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعرب رشوان عن تقديره للمجلس وما قدمه من جهود خلال الفترة الماضية، لدعم مسيرة الإعلام العربي بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد.

بدوره، قال مدير الجائزة جاسم الشمسي إنه من المقرر أن تكرّم الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز الذي يقام هذا العام بالتزامن مع فعاليات منتدى الإعلام العربي في 28 مايو الجاري، بحضور نخبة من القيادات الإعلامية الإماراتية والعربية ورؤساء كبريات المؤسسات الإعلامية العربية ومدراء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية والمنصات الرقمية في الوطن العربي.

وتشكل "جائزة الصحافة العربية" محورا رئيسيا لجائزة الإعلام العربي وتندرج ضمنها خمس فئات هي: "الصحافة السياسية" و"الصحافة الاقتصادية" و"الصحافة الاستقصائية" و"صحافة الطفل" إضافة إلى فئة "أفضل كاتب عمود".

بينما تشمل "جائزة الإعلام المرئي" خمس فئات هي: "أفضل برنامج اقتصادي" و"أفضل برنامج ثقافي" و"أفضل برنامج رياضي" و"أفضل برنامج اجتماعي" إضافة إلى "أفضل عمل وثائقي".

وتتضمن "جائزة الإعلام الرقمي" ثلاث فئات هي: "أفضل منصة إخبارية" و"أفضل منصة اقتصادية" و"أفضل منصة رياضية".

وتمنح جائزة "شخصية العام الإعلامية" بقرار من مجلس إدارة الجائزة لشخصية إعلامية عربية متميزة تقديرا لإسهاماتها التي أغنت المشهد الإعلامي العربي ضمن مختلف المجالات سواء المكتوب أو الرقمي أو المرئي، وجهودها الممتدة عبر سنوات لتعزيز المشهد الإعلامي العربي بفكر خلاق ورؤى مبدعة تركت بصمات إيجابية واضحة في المجتمع بصورة عامة.