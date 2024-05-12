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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تهدد بمنع مزيد من مبيعات الأسلحة لإسرائيل بسبب هجوم رفح

صدى البلد

أصدرت الولايات المتحدة تحذيرًا شديد اللهجة لإسرائيل فيما يتعلق بهجومها المزمع على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أن أي عمل عسكري إضافي من جانب إسرائيل قد يؤدي إلى منع شحنات أنظمة أسلحة إضافية.

 ويأتي ذلك بعد أن علقت الولايات المتحدة تسليم القنابل ذات الحمولة العالية بسبب المخاوف من سقوط ضحايا من المدنيين في الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة.

وفقا للجارديان، تعكس تصريحات بلينكن قلقا متزايدا داخل إدارة بايدن بشأن العواقب المحتملة لتصعيد الصراع. وسلط الضوء على خطر خلق فراغ في رفح يمكن أن تستغله حماس، مما يؤدي إلى مزيد من الفوضى والعنف في المنطقة.

لقد ظلت الولايات المتحدة تعمل على دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكنها تطالب إسرائيل بخطط واضحة وذات مصداقية لحماية المدنيين في أي عملية عسكرية. وأثار عدم وجود مثل هذه الخطة الشكوك داخل الإدارة الأمريكية حول فعالية وشرعية الإجراءات الإسرائيلية.

يأتي التحذير الأمريكي وسط إدانة دولية للخطط الإسرائيلية للهجوم على رفح. وانتقد مسؤولو الأمم المتحدة ودبلوماسيو الاتحاد الأوروبي عمليات الإجلاء القسري وأثاروا مخاوف بشأن الانتهاك المحتمل للقانون الإنساني الدولي. كما أعربت المملكة المتحدة عن معارضتها لهجوم كبير على رفح، رغم أنها لم تقرر بعد تقييد مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

التهديد الأميركي بمنع مبيعات الأسلحة يسلط الضوء على خطورة الوضع في غزة ومخاوف المجتمع الدولي بشأن تصرفات إسرائيل. إنه يعكس جهدًا أوسع نطاقًا للضغط على إسرائيل لمتابعة الحلول السلمية وإعطاء الأولوية لحماية أرواح المدنيين.

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