ملائكة الرحمة|"إتحاد أمهات مصر" يهنيء أطقم التمريض في يومهم العالمي

أصدرت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا أكدت خلاله أنها تتقدم بالتهنئة لأطقم التمريض في مصر تزامنا مع اليوم العالمي للتمريض الذي يوافق 12 مايو من كل عام.

وقالت مؤسس إتحاد أمهات مصر، إن أطقم التمريض في مصر يقومون بدور ومجهود كبير داخل المستشفيات وجميع الهيئات الطبية، مؤكدة أنهم يستحقون وصف ملائكة الرحمة، ولهم التحية لإنهم دائما في خدمة المرضى .

ومن جانبهم .. تفاعل عدد من الأمهات من أولياء الأمور علي صفحة إتحاد أمهات مصر وإئتلاف أولياء الأمور على فيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "كل الشكر والتقدير لملائكة الرحمة على سهرهم وتعبهم وتضحياتهم من أجلنا".

وأضافت ولي أمر: "شكرا لكل ممرض وممرضة ضحى بوقتة ومجهوده للمرضى لأخذهم لبر الصحة والعافية"، وتابعت أخري: "كل الشكر والتقدير لتمريض مصر يستحقون ألف تحية لمجهودهم مع أي مريض".

واستكملت ولي أمر أخري: "ألف شكر ملائكة الرحمة اسم على مسمى فعلا لأنهم بيحسوا بوجع المريض وبيكونوا خايفين عليه ويهتموا بيه وبعلاجه وأدويته، ربنا يبارك فيكم، دة عن تجربة، عيد سعيد عليكم يارب".