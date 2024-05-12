عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لتنظيمها دورة تدريبية في تخريج الأحاديث..

رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود كلية أصول الدين بالقاهرة

صدى البلد

شهد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور احمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشئون الوافدين، والدكتور محمود حسين، عميد الكلية؛ تخريج الدفعة الأولى من الدورة التدريبية التي نظمتها كلية أصول الدين بالقاهرة تحت عنوان: «تخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد والعلل» لطلاب الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) مصريين ووافدين.

وأشاد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بجهود كلية أصول الدين بالقاهرة في تنظيمها لهذه الدورة التدريبية المتميزة بشهادة جميع طلاب الدراسات العليا، موجهًا الشكر لفضيلة الدكتور أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المشرف على الدورة، والدكتور محمود حسين، عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، والدكتور عماد شندي، منسق الدورة؛ لجهودهم المخلصة في سبيل الحفاظ على التراث الإسلامي وتنقيته واضحًا جليًّا مما يعد تأكيدًا على وسطية الأمة.

وأكد رئيس الجامعة حرصه على حضور الدورة التدريبية وتكريم أبنائها من الدفعة الأولى، مثمنًا هذا الجهد الطيب الذي لا نظير له إلا في الأزهر الشريف كعبة العلم وقبلة العلماء، واصفًا الدورة التدريبية بأنها مفخرة، بل هي مفاخر؛ خاصة بعد أن تقدم للالتحاق بهذه الدورة أكثر من ألف باحث دراسات عليا تم اختيار 100 باحثٍ منهم.

وعبَّر رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الحصاد الطيب وأن نقطف معاً الثمرة الأولى، لافتًا أن هذه الدورة التدريبية سوف تستمر ولن تنقطع صيفًا ولا شتاءً؛ انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف لنشر الوسطية والاعتدال محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وعبر فضيلة الدكتور أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المشرف على الدورة التدريبية الأولى، عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى التي تعد تطبيقًا عمليًّا وليس كلامًا نظريًّا، ووجه عضو هيئة كبار العلماء الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الداعم الرئيس في الحفاظ على تراث الإسلام والمسلمين.

وأوضح معبد أنه بفضل الله تعالى ووعي وإدراك أصحاب القرار أصبحت تدرس في كليات جامعة الأزهر مادتي: علم علل الحديث، ومادة دراسة الأسانيد، وأصبحت تخصص لهما ساعات دراسية، وها نحن اليوم نشهد باكورة هذا الجهد الطيب المبارك.

ووجه الدكتور محمود حسين، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة،  الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، باعث النهضة ومحيي التراث الإسلامي في التعليم الأزهري بمراحله التعليمية المختلفة، مثمنًا جهود فصيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، ودعمه الدائم والمستمر، والذي أخذ على عاتقه منذ تولي إدارة الجامعة ضرورة إحياء مجالس التراث التي تهدف إلى التصدي للحروب المسمومة التي تسن حرابها وتوجهها إلى صدر هذه الأمة؛ بهدف النيل منها، مؤكدًا على أن كل هذه الدعوات المسمومة تتحطم على صخرة الوسطية والاعتدال بالأزهر الشريف بفضل الله تعالى، وجهود فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الأزهر الشريف المختلفة.

وقدمت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لشئون الوافدين، الشكر والتقدير لكلية أصول الدين بالقاهرة؛ لجهودها الحثيثة في سبيل الحفاظ على تراث الأمة والزود عنه في مواجهة منكري السنة والمشككين والمضللين، مشيدة بجهود العلامة فضيلة الدكتور احمد معبد، الذي ملأت سيرته الطيبة أرجاء الأرض، لافتة إلى أنها كانت في ماليزيا بالأمس القريب وكانت سيرة الدكتور احمد معبد حاضرة على الدوام من خلال طلاب العلم الماليزيين الذي تربوا على يديه، ونهلوا من معينه الصافي معين المصطفى صلى الله عليه وسلم.

واقترحت مستشارة شيخ الأزهر الشريف أن يكون هذا البرنامج التدريبي برنامجًا عالميًّا مستمدًّا من رسالة الأزهر الشريف العالمية، وأن يكون مثل برنامج "كوادر العلماء" الذي بات يطبق في عديد من دول العالم، وطالبت بأن يتم تطبيق هذا البرنامج في كلية العلوم الإسلامية للوافدين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

سلمى ضحية العلاقة العاطفية: اعتدى عليا 4 مرات وسافرت معاه للتنزه وغدر بي

نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

عيدية الحكومة.. تبكير صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى

موديست أفضل من شيكابالا.. خالد طلعت يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

ترشيحاتنا

الرائدات المجتمعيات يشكرن الرئيس بعد قرار زيادة مكافآت التطوع الشهرية

“كامب ديفيد”| مصر تهدد إسرائيل باتفاقية السلام وتحرك عاجل أمام محكمة العدل الدولية

إنفراد.. الشاهد الوحيد على جريمة جواهرجي بولاق يروي التفاصيل

كيف أعرف قبول الله طاعتي؟.. أحد علماء الأزهر يجيب

انفراد.. ننشر نص أمر إحالة المتهمين في قضية جواهرجي بولاق أبو العلا

بقيمة 9600 جنيه.. «حياة كريمة» تطلق مشروع صك الأضحية للعام الثاني على التوالي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات.. تعرف على طريقة عمل الجبنة القديمة

بفستان لافت.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار بجمالها

هجوم غير مسبوق لحشرة "السيكادا" يهدد حياة سائقي السيارات بأمريكا.. ماذا يحدث؟

صاحبة أغنية مخاصماك.. محمد جمعة وإبراهيم السمان يحتفلان مع نوال بأغنيتها الجديدة

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-