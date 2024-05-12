أستاذ قانون دولي: الاتحاد الأوروبي على وشك اتخاذ قرار للاعتراف بفلسطين

أكد الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، أن اسرائيل تتصرف بشكل مخالف تماما للقانون الدولي ومناقض لما أمرت به محكمة العدل الدولية، وتقوم بجريمة أخرى وهي جريمة عدم الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية.

وأضاف بودن، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، على قناة دي إم سي، أن اسرائيل ترفع من سقف الانتهاكات وتهدد اكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني عزل، مؤكدا أن الخروقات أصبحت متعددة وجسيمة والخطر داهم، وهناك تراكم لقرارات محكمة العدل الدولية واسرائيل تستمر في الانتهاكات رغم قرارات محكمة العدل وهذا يحسب ضد اسرائيل.

وتابع: "أمريكا نفسها أصبحت في وضع صعب ويجب عليها تنفيذ القانون الدولي وكل سياساتها الخارجية من ناحية المبادئ مبنية على احترام القانون الدولي، ولكن هناك عدم تطبيق قانون دولي فيما يخص اسرائيل"، لافتا إلى أن نتنياهو يريد اسقاط بايدن لأسباب سياسية والاتحاد الاوروبي على وشك اتخاذ قرار للاعتراف بـفلسطين كدولة.