استعدادا أولمبياد باريس.. يد مصر تهزم قطر 30-21 وديا

فاز منتخبنا الاول لكرة اليد علي نظيره القطري اليوم وديا بنتيجة ٢١/٣٠ في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة اتحاد الشرطة الرياضي استعدادا لاولمبياد باريس .



حضر المباراة رئيس الاتحاد المصري الدكتور محمد الأمين وبعض أعضاء مجلس الإدارة و حرصوا علي الترحيب برجال الاتحاد القطري وفي مقدمتهم الأستاذ أحمد الشعبي رئيس الاتحاد القطري ومحمد جابر الملا سكرتير عام الاتحاد القطري ..

أشاد الدكتور محمد الامين بالتجربة القطرية وأكد علي عمق العلاقات مع الأشقاء بشكل عام ورجال الاتحاد القطري بشكل خاص ورحب بـ أحمد الشعبي ، واكد أنهم في بلدهم الثاني مصر ، وأن الأبواب المصرية دائما مفتوحه لزيادة التفاعل الرياضي وتبادل الخبرات مع الأشقاء ..

تجدر الإشارة إلي أن مباراة قطر هى الودية الثانية خلال أيام للفراعنة الذين نجحوا في الفوز الخميس الماضي علي البحرين ٢٥/٣٢ بصالة المركز الأولمبي بالمعادي .