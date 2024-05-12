بدلا من شويجو.. بوتين اقترح تعيين أندريه بيلوسوف في منصب وزير الدفاع

أعلن مجلس الاتحاد الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين، اقترح تعيين أندريه بيلوسوف في منصب وزير الدفاع.

وقال مجلس الاتحاد الروسي، في بيان، نشره في قناته على "تيليجرام"، اليوم الأحد، إنه تسلم جملة من الاقتراحات من الرئيس فلاديمير بوتين حول عدد من المرشحين لمناصب وزراء رؤساء الإدارات الاتحادية.

ووفقا للبيان اقترح بوتين تعيين أندريه ريموفيتش بيلوسوف وزيرا للدفاع، مكان الوزير الحالي سيرجي شويغو.

كما اقترح بوتين تعيين سيرغي إيفغينيفيتش ناريشكين مدير جهاز المخابرات الخارجية، وتعيين فلاديمير ألكسندروفيتش كولوكولتسيف وزيرا للداخلية.