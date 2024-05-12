موقف محمد صلاح النهائي من الانضمام لمعسكر منتخب مصر القادم

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن أزمة محمد صلاح انتهت وسيتواجد لاعب ليفربول في المعسكر القادم.

وقال صبحي فى تصريحات صحفية اليوم: "أزمة محمد صلاح انتهت وسيتواجد في المعسكر القادم لمنتخب مصر".

ويستعد منتخب مصر، لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يستقبل منتخب مصر نظيره البوركيني يوم 3 يونيو المقبل، ثم سيحل ضيفاً على غينيا بيساو في الـ10 من الشهر ذاته.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم، إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.