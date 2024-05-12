فضية وبرونزية لفردي الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث ببلغاريا

توج مهند شعبان لاعب منتخب الخماسي الحديث بالميدالية الفضية وزميله محمد الجندي بالميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال ببطولة كأس العالم، المقامة حاليًا في بلغاريا خلال الفترة من 7 وحتى 13 مايو الجاري، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين من مختلف الدول.

وحصل مهند شعبان على الفضية برصيد 1500 نقطة بينما حقق محمد الجندي الميدالية البرونزية برصيد 1498 نقطة بينما حصل الفرنسي بيير ديجاردين على الميدالية الذهبية برصيد 1502 نقطة ، واحتل معتز وائل المركز الخامس برصيد 1480 نقطة .

تضم قائمة اللاعبين واللاعبات كلًا من: «محمد الجندي، مهند شعبان، معتز وائل، هايدي عادل، سلمى أيمن، أميرة قنديل، وملك خالد».

ويترأس بعثة المنتخب المصري في بلغاريا، عمرو شمس عضو مجلس إدارة الاتحاد، بينما يضم الجهاز الفني كلًا من: “رؤوف حسام وعبد الرحمن عيسى مديرين فنيين، ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة ، محمد الصباحي ومحمد غيث وعبد الرحمن عادل المديرين الفنيين للسلاح، خالد السنباطي مدير فني الفروسية، هشام سليمان مدير فني للجري، إبراهيم سكر مدير فني للرماية، يوسف حسن أخصائي العلاج الطبيعي ، محمد خاطر اخصائي المكملات الغذائية.

يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم. وتكمن أهمية البطولة كونها تجمع أفضل اللاعبين على مستوى العالم من أجل حصد نقاط لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024.