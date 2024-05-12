بقيمة 9600 جنيه.. «حياة كريمة» تطلق مشروع صك الأضحية للعام الثاني على التوالي

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع صك الأضحية، للعام الثاني علي التوالي بعدما نجحت المؤسسة في الموسم الماضي على توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة طبقاً لقواعد البيانات التي يتم مراجعتها بشكل مستمر من قبل المكاتب الميدانية للمؤسسة في مختلف محافظات الجمهورية. تضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة وبإشراف بيطري وفني كامل علي كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية وزيادةنسبة اللحوم الحمراء دون الدهون.

وقالت المؤسسة إنه يتم الذبح في المجازر الرسمية بمراعاة تعليمات الأمن والسلامة والصحة المهنية خلال مراحل عملية الذبح والتجهيز والتعبئة والتجميد، وتحت إشراف لجنة متخصصة لضمان تحقيق الشروط الشرعية عند الذبح، كما يتم الذبح طبقاً للشريعة الإسلامية وبمراعاة شروط الأضحية والالتزام بالذبح خلال أيام التشريق.

والمقصود بصك الأضحية توفير سهم في أضحية يتم شراؤها وذبحها وتقسيم لحومها على عدد سبعة أسهم، يتم توزيع لحوم الصك بمقدار الثلث للمتبرع والثلثين الى الفئات المستحقة.

ويبلغ سعر الصك من مؤسسة حياة كريمة 9600 جنيه، مع إمكانية التقسيط على عشرة أشهر طبقاً للشروط

المعلنة.

يمنح التبرع بصك الأضحية مع مؤسسة حياة كريمة 30 كيلوجرام من اللحوم، سيتم تسليم المتبرعين 10 كيلوجرام من اللحوم متضمن كيلو من الكبدة بدءاً من ثالث أيام العيد، وذلك للمتبرعين بمختلف محافظات الجمهورية مع ضمانة توزيع ثلثي كمية اللحوم من الصك 20 كيلوجرام على الأسر المستحقة طبقاً لقواعد البيانات التي يتم مراجعتها بشكل مستمر والتي تتضمن الفئات المستحقة من كافة محافظات الجمهورية. ستتضمن اللحوم التي ستسلم إلى المتبرعين (1) كيلوجرام كبدة، 1 كيلوجرام مفروم ، 3 كيلوجرام كباب حلة، 1 كيلوجرام لحم موزة ، 4 كيلوجرام لحم قطع).

ولدى مؤسسة حياة كريمة قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقاً في كل محافظات الجمهورية يتم الوصول لهم من خلال متطوعينا في كافة قري ومراكز الجمهورية وكذلك تحديث البيانات الخاصة بهم بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة، تضم الفئات المستحقة المرأة المعيلة، المسنين، المرضي الأرامل الأيتام).

يمكن شراء صك الأضحية الخاص بمؤسسة حياة كريمة من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة حياة كريمة الحساب الموحد ( 45004500) للبنوك الآتية ( بنك مصر - بنك ناصر https://donation.hayakarima.com/ البنك الأهلي المصري - البنك الأهلي المتحد - البنك الأهلي الكويتي - البنك التجاري الدولي - بنك أبوظبي التجاري - بنك الإسكندرية - البنك العربي الأفريقي الدولي - البنك المصري لتنمية الصادرات ) ، INSTAPAY FAWRY، فودافون كاش أورانج كاش، أمان المواقع التسويقية لمؤسسة حياة كريمة المتواجدة بالمولات والأندية، التحصيل من المنازل، أو من خلال التواصل تليفونياً على الخط الساخن لمؤسسة حياة كريمة (16711).

توفر مؤسسة حياة كريمة أيضاً التبرع بسهم لحوم صدقات بقيمة 500 جنيه لتوزيع كيلو ونصف من اللحوم البلدي لتكفي أسرة ولنتمكن من الوصول إلى عدد أكبر من الأسر الأكثر احتياجا في كافة قري ومراكز ومحافظات مصر.