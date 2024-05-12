ذهاب نهائي الكونفدرالية.. نهضة بركان يتقدم على الزمالك من ركلة جزاء

سجل إيسوفو دايو الهدف الأول لنهضة بركان في شباك الزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 13 من المباراة التي تجمع الفريقين على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وسجل إيسوفو دايو الهدف الأول لنهضة بركان في شباك الزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 13.

تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى " زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.