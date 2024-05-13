مصدر مجهول.. أول تعقيب من متحدث الخارجية على تصريحات دبلوماسي إسرائيلي

علق السفير أحمد ابو زيد المتحدث بإسم وزارة الخارجية على تصريحات ما وصف بأنه مصدر دبلوماسي إسرائيلي إعلان مصر عزمها التدخل دعما لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بأنه "خيانة وطعنة في الظهر، على ما نقلت قناة ـi24NEWS .قائلاً : "لن أعقب على تصريحات مصدر مجهول لكن سأعقب بأن الحياة للمجتمع الدولي والقانون الدولي والمسؤولية القانونية المفروضة على دولة الاحتلال هي ما تمارسه إسرائيل في الحقيقة .



تابع خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON": أن الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي الانساني على مراى ومسمع من المجتمع الدولي أصبح تحدياً كبيراً وخطيراً للمجتمع الدولي ومنظومة العمل الدولي متعدد الاطراف ولميثاق الامم المتحدة ".



مشدداً أنه لايعقل ونحن في القرن الحادي والعشرين أن يوجد إحتلال بهذا الشكل وتوجد إنتتهاكات للقوانين الدولية بهذا الشكل وإستهزاء بالمجتمع الدولي والقانون الدولي والانسانية جمعاء "