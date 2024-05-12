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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تستهدف الهواتف المحمولة للجنود البريطانيين

صدى البلد

تم تحذير الجنود البريطانيين المشاركين في مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إستونيا من احتمال تجسس روسي يستهدف هواتفهم المحمولة، مما يكشف عن مخاوف بشأن استخراج البيانات الشخصية وتتبع الموقع من قبل عملاء روس. تأتي هذه التحذيرات وسط تصاعد التوترات بالقرب من الحدود الروسية، حيث تشارك قوات الناتو في تدريبات هجومية برية وجوية كبيرة.

وفقا لصنداي تايمز، يشتبه في قيام عملاء روس باستهداف الهواتف الذكية الخاصة بأفراد الناتو لانتزاع تفاصيل الاتصال الشخصية وجمع المعلومات الاستخبارية التشغيلية. وتنشأ المخاوف بشأن الهجمات السيبرانية التي تهدف إلى الحصول على معلومات حول قوة القوات وترهيب الجنود.

يؤكد المقدم غرانت براون على الحاجة إلى زيادة اليقظة، مشيراً إلى أن روسيا تراقب أنشطة حلف شمال الأطلسي عن كثب. ويُنصح الجنود بالالتزام الصارم بالبروتوكولات الأمنية للتخفيف من التهديدات المحتملة التي تشكلها المراقبة الإلكترونية الروسية.

شهدت الحوادث السابقة بالقرب من حدود إستونيا مع روسيا جنودًا يبلغون عن سلوك هاتفي غير عادي، مما أثار الشكوك حول التدخل الروسي. وكشفت التحقيقات عن تكتيكات تنطوي على استخدام الهوائيات المحمولة للوصول إلى البيانات الموجودة على الأجهزة ومعالجتها.

تنفذ قوات الناتو تدابير صارمة لحماية أفرادها من الهجمات السيبرانية، بما في ذلك إزالة بطاقات SIM والاستخدام المحدود للإنترنت في المناطق الآمنة. يُطلب من الجنود الامتناع عن مشاركة المعلومات الحساسة عبر الإنترنت وتعطيل ميزات وضع العلامات الجغرافية.

يؤكد العميد مارك بيري على أهمية العودة إلى أساليب الملاحة التقليدية لتجنب المراقبة الإلكترونية. يتم تشجيع الجنود على الاعتماد على الخرائط والبوصلات بدلاً من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتقليل مخاطر اكتشافهم.

إلى جانب تكتيكات ساحة المعركة، تكشف مصادر المخابرات عن جهود روسية لتجنيد متطرفين يمينيين لشن هجمات في دول الناتو. ويتضمن رد المملكة المتحدة طرد الملحق العسكري الروسي وفرض قيود على الأنشطة الدبلوماسية الروسية.

يسلط الكشف عن التجسس الروسي الضوء على الطبيعة المتطورة للحرب الحديثة، حيث تلعب المراقبة الإلكترونية دوراً محورياً. تظل قوات الناتو يقظة، وتنفذ تدابير صارمة لحماية الأمن العملياتي وتخفيف التهديدات المحتملة التي تشكلها أنشطة التجسس الروسية.

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