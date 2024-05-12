بعد قرار الحكومة.. برلمانية تطالب بمراقبة الأسواق ومعاقبة محتكري السكر

أيدت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، قرار الحكومة بثبات أسعار السكر الحر واستمرار صرفه بالكميات المحددة لأصحاب بطاقات التموين للشهر الخامس على التوالي، وذلك بعد تطبيق قرار صرف السكر الحر منذ منتصف ديسمبر الماضي.

قصب السكر أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية

وقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن قصب السكر أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية لإنتاج السكر، مؤكدة علي أهمية التوسع في زراعة قصب السكر خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الإستيراد من الخارج لتوفير العملة الصعبة.

وأكدت عضو مجلس النواب أن هناك مافيا من المحتكرين والحيتان الكبيرة التى تتاجر بقوت الشعب، بخاصة وأن رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أشار إلى أن هؤلاء المحتكرين لديهم السيولة المالية التى تمكنهم من شراء كميات كبيرة جدا من السلعة وتخزينها، لتخويف المواطنين، مطالبة بضرورة الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه ان يتاجر في قوت الشعب.

السكر الحر بـ 27 جنيها

وتختلف أسعار السكر على بطاقات التموين بين السكر المدعم والحر، وكذلك كمية السكر المستحقة للأسرة، حيث يبلغ سعر السكر المدعم على البطاقة 12.60 جنيها، ويستحق كل فرد على بطاقة التموين كيس واحد من السكر بحد أقصى 6 أكياس على البطاقة.

وبالنسبة للسكر الحر، يبلغ سعره على بطاقة التموين 27 جنيها، حيث تستحق الأسرة كيس واحد من السكر إذا كان عدد أفراد البطاقة أقل من 4 أفراد، وتستحق كيسين من السكر الحر إذا كان عدد الأفراد 4 فأكثر.