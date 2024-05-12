ذهاب نهائي الكونفدرالية| نهضة بركان يتقدم على الزمالك بهدفين في الشوط الأول

استطاع فريق نهضة بركان المغربي، إنهاء الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين على الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل إيسوفو دايو الهدف الأول لنهضة بركان في شباك الزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 13 من المباراة التي تجمع الفريقين على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وسجل إيسوفو دايو الهدف الأول لنهضة بركان في شباك الزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 13.

فيما سجل الهدف كابو عادل تحيف في الدقيقة 32 من رأسية.

وجاء تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى " زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.