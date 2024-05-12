خبير بالمركز المصري للفكر: نتنياهو يخوض حربا ثأرية انتقامية

قال الدكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ما يخوضه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حرب ثأرية انتقامية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج مساء دي أم سي، المذاع على قناة دي أم سي،: "نتنياهو الذي يدعى أن قطاع غزة خطر هو من فعل ما لم يفعله أي مسئول اسرائيلي وأفشل حلم الدولة الفلسطينية".

واسترسل: إسرائيل تطرح أفكار بشأن مستقبل القطاع من أجل تصدير المشكلة لأطراف أخرى.

ولفت إلى أن افشال نتنياهو للدولة الفلسطينية بوابته هو ابقاء الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أنه ليس لديه استراتيجية واضحة على الأعمال العسكرية والحرب وأيضا لتصور اليوم التالي إذا توقفت الحرب.