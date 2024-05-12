دي أرض مصر.. خيري رمضان: مش هندخل في خناقات

خيري رمضان: مش هندخل في خناقات

علق الإعلامي خيري رمضان، على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لطلبة سودانيين وهم يرددون النشيد الوطني السوداني في إحدى المدارس السودانية الموجودة في مصر.

وقال "رمضان" خلال تقديم برنامجه "مع خيري" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، "شوفنا ثورة على السوشيال ميديا بتقول أنتم على أرض مصر دي مش أرضكم وهذا النشيد تقولوه في السودان".

وأضاف "السودان بلد فيها محنة كبيرة ربنا يهدي أهلها والمتصارعين، وهؤلاء الطلبة موجودين في مدارس سودانية بمدرسين وإدارة سودانية صحيح على أرض مصرية ولكن هذا النشيد حتى يربطهم بوطنهم".

وتابع "يعني لو السودانيين دول موجودين في مدارس مصرية وسط طلبة مصريين كنا هنقول لا بد أن يحترموا قواعد المدرسة، ولكنهم فيمدرسة سودانية طبيعي يحشوا في عقولهم محبة وطنهم".

واستطرد "دول مش هيعيشوا في مصر وهيجي وقت ويرجعوا بلدهم وأرجو من اللي بيستغلوا أي شيء وإثارة الفتن في كل شيء وإشعالالنفوس يهدوا شوية".

وأردف "مش ممكن نبقى عاملين الخير ده كله ويكون في المقابل أننا ندخل في خناقات صغيرة أنا بتكلم على السوشيال ميديا وبطرح وجهةنظرة أخرى أننا في حاجة إلى استقرار وليس إشعال الفتن أو الخناقات".