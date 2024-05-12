عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة 4 أشخاص وإصابة 7 تناولوا مادة القوارص في تونس

مادة سامة
مادة سامة

استقبل المستشفى الجهوي الصادق المقدم  في جزيرة جربة التونسية يومي السبت والأحد 7 مرضى يشتبه بتناولهم مادة "القوارص"  وهي محلول غير صالح للاستهلاك البشري، توفي منهم 4.

وتعتبر مادة القوارص محلولا يحتوي على نسبة من الكحول ويستخدم عادة بعد حلاقة الشعر للتعقيم ومنع العدوى الفطرية بنسب معينة.

ووفقا للمشفى تمّ تسجيل أربع وفيات من بين الحالات السبع، بينها 3 وفيات وقعت أمس السبت وحالة وفاة رابعة ظهر اليوم الأحد.

وأوضح الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بمدنين أنّ الثلاثة أشخاص الآخرين يتواجدون بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، اثنان منهما حالتهما مستقرة والثالث في قسم العناية المركزة.

وتمّ الاحتفاظ بشخص كان قد زودهم بمادة "القوارص"، كما تم الاحتفاظ بكمية من هذه المادة لعرضها على الاختبار للتثبت من احتمال خلطها بمادة أخرى سامة، حسب الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بمدنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك: أعطى الثقة لـ نهضة بركان

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

عيدية الحكومة.. تبكير صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى

مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

موديست أفضل من شيكابالا.. خالد طلعت يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

سلمى ضحية العلاقة العاطفية: اعتدى عليا 4 مرات وسافرت معاه للتنزه وغدر بي

موضوعات متعلقة

بيزنس انسايدر: عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا انخفض بنسبة الثلثين

صحيفة تركية: مراكز صنع القرار الأمريكية تخطط لاستغلال أنقرة في مواجهة روسيا والصين

روسيا تتوعد منفذي اعتداء بيلغورود: سيعاقبون لو ظلوا أحياء

بدلا من شويجو.. بوتين اقترح تعيين أندريه بيلوسوف في منصب وزير الدفاع

تضم 13 وزيرا جديدا.. أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

انخفاض المتابعين لمشاهير هوليوود.. حركة مقاطعة بـMet Gala تضغط من أجل غزة

CNN: الفلسطينيون ينزحون من رفح.. ويصرخون: نسير إلى المجهول

قوات الأمن في نيجيريا تنجح في إنقاذ طلاب جامعيين مختطفين

ترشيحاتنا

بسبب الجزيري.. تعليق مثير لـ عمرو الدردير على لقاء ذهاب نهائي الكونفدرالية

تعليق مهيب عبد الهادي على هزيمة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

في رفح.. مسيرة إسرائيلية تطلق النار على طواقم الدفاع المدني بغزة

الأزهر يرحِّب باعتزام مصر دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بالعدل الدوليَّة

إعلام عبري: تسلل مسيرات نحو المستوطنات الشمالية على الحدود مع لبنان

الأونروا: 300 ألف فلسطيني نزحوا من شرق رفح الفلسطينية نحو منطقة المواصي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتاتو.. مي عز الدين تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها

بملابس لافتة.. ميريهان حسين تثير الجدل بجمالها

بالخطوات.. تعرف على طريقة عمل الجبنة القديمة

بفستان لافت.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-