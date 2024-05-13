أخبار التوك شو| موسى: جيش مصر مسئول عن حماية الدولة وأمنها القومي.. حماس: نثمن إعلان مصر الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

هل يتعارض إنضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا مع إتفاقية السلام ؟ متحدث الخارجية يوضح

أجاب السفير أحمد أبو زيد المتحدث بإسم وزارة الخارجية ً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : هل يوجد تناقض بين وجود إتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل وبين لجوء مصر لمحكمة العدل الدولية وإنضمامها لدولة جنوب إفريقيا في الدعوى المقدمة أمامها خاصة أن الاخيرة عندما عمدت لتلك الخطوة قطعت علاقتها بإسرائيل قائلاً : " هذا إجراء سيادي للدول الاطراف في الاتفاقية حيث أن المادة 63 من من إتفاقية منع الابادة الجماعية لاي دولة حق التدخل لدعم دعوى رفعتها دولة أخرى إذا مارأت الاتفاقية تنطبق على الحالة التي تتحدث عنها إذا إرتأت إنتهاكاً لاحد بنود الاتفاقية وفقا للقانون الدولي والقواعد الحاكمة لتلك الاتفاقية ان تقوم بالتدخل القانوني للتعامل ودعم الدعوى المقدمة ".



متحدث الخارجية: إسرائيل تتبع سياسة ممنهجة لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة

قال السفير أحمد ابو زيد المتحدث بإسم وزارة الخارجية أن قرار مصر بإعلان إعتزامها مساندة دعوة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية يأتي في ظل تفاقم حدة الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة

"هتتحاكم جنائيا".. أحمد موسى يحذر قائدي السيارات من تجاوز السرعة |فيديو

حذر الإعلامي أحمد موسى، قائدي السيارات من تجاوز السرعة، خاصة بعد توجيه المستشار محمد شوقي النائب العام بالمجابهة الفاعلة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.





مصطفى الفقي: لا أحب التطاول على علاء مبارك أو تاريخ والده.. شاهد

علق الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي على الخناقة التي دارت بين الكاتب يوسف زيدان ونجل الرئيس الاسبق علاء مبارك ، قائلا :" عزيز عليا تاريخيا ولا احب ان يتطاول عليه احد او على تاريخ ابيه ".



نقابة الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات مخالف للقوانين

قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إننا أصدرنا بيانا اليوم خاصا برفض تام لقرار وزارة الأوقاف والمتعلق بمنع تصوير الجنازات.



القاهرة الإخبارية: الإعلان رسميا عن انتـ حار 10 من ضباط وجنود الاحتلال

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالقدس المحتلة، إن جيش الاحتلال أصدر بيانا بالشراكة مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بأنه تم اغتيال نعيم الغول، وتصفه بيانات جيش الاحتلال بأنه قائد عسكري في مخيم الشاطئ وكان مسؤولا عن احتجاز بعض الرهائن، وآخر المحتجزات التي قتلت داخل قطاع غزة، وقالت إنها نفذت هذه العملية بناء على معلومات استخباراتية.





أحمد موسى: جيش مصر مسئول عن حماية الدولة وأمنها القومي.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في مايو 1978 بدأ التفاوض بين مصر وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق السلام.

ترهيب الفلسطينيين.. مخططات إسرائيلية شيطانية في قطاع غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "ترهيب الفلسطينيين.. مخططات إسرائيلية شيطانية في قطاع غزة".





حماس: نثمن إعلان مصر الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية

ثمنت حركة حماس إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبـادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.





مصر تجدد مطالبتها لمجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

أعلنت مصر اعتزامها التدخل دعما لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

