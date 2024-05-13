عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| موسى: جيش مصر مسئول عن حماية الدولة وأمنها القومي.. حماس: نثمن إعلان مصر الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

 

هل يتعارض إنضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا مع إتفاقية السلام ؟ متحدث الخارجية يوضح
أجاب السفير أحمد أبو زيد المتحدث بإسم وزارة الخارجية  ً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : هل يوجد تناقض بين وجود إتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل وبين لجوء مصر لمحكمة العدل الدولية وإنضمامها لدولة جنوب إفريقيا في الدعوى المقدمة أمامها خاصة أن الاخيرة عندما عمدت لتلك الخطوة قطعت علاقتها بإسرائيل قائلاً : " هذا إجراء سيادي للدول الاطراف  في الاتفاقية  حيث أن المادة 63 من من إتفاقية منع الابادة الجماعية لاي  دولة حق التدخل لدعم دعوى رفعتها دولة أخرى إذا مارأت الاتفاقية تنطبق على الحالة التي تتحدث عنها إذا إرتأت إنتهاكاً لاحد بنود الاتفاقية وفقا للقانون الدولي والقواعد الحاكمة لتلك الاتفاقية ان تقوم بالتدخل  القانوني للتعامل ودعم الدعوى المقدمة ". 
 

متحدث الخارجية: إسرائيل تتبع سياسة ممنهجة لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة
قال السفير أحمد ابو زيد المتحدث بإسم وزارة الخارجية أن قرار مصر بإعلان إعتزامها  مساندة دعوة  جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية يأتي في ظل تفاقم  حدة الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة

 

"هتتحاكم جنائيا".. أحمد موسى يحذر قائدي السيارات من تجاوز السرعة |فيديو
حذر الإعلامي أحمد موسى، قائدي السيارات من تجاوز السرعة، خاصة بعد توجيه المستشار محمد شوقي النائب العام بالمجابهة الفاعلة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
 


مصطفى الفقي: لا أحب التطاول على علاء مبارك أو تاريخ والده.. شاهد
علق الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي على الخناقة التي دارت بين الكاتب يوسف زيدان ونجل الرئيس الاسبق علاء مبارك ، قائلا :" عزيز عليا تاريخيا ولا احب ان يتطاول عليه احد او على تاريخ ابيه ".
 

نقابة الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات مخالف للقوانين

قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إننا أصدرنا بيانا اليوم خاصا برفض تام لقرار وزارة الأوقاف والمتعلق بمنع تصوير الجنازات.
 

القاهرة الإخبارية: الإعلان رسميا عن انتـ حار 10 من ضباط وجنود الاحتلال
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالقدس المحتلة، إن جيش الاحتلال أصدر بيانا بالشراكة مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بأنه تم اغتيال نعيم الغول، وتصفه بيانات جيش الاحتلال بأنه قائد عسكري في مخيم الشاطئ وكان مسؤولا عن احتجاز بعض الرهائن، وآخر المحتجزات التي قتلت داخل قطاع غزة، وقالت إنها نفذت هذه العملية بناء على معلومات استخباراتية.
 


أحمد موسى: جيش مصر مسئول عن حماية الدولة وأمنها القومي.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في مايو 1978 بدأ التفاوض بين مصر وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق السلام.

 

 

ترهيب الفلسطينيين.. مخططات إسرائيلية شيطانية في قطاع غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "ترهيب الفلسطينيين.. مخططات إسرائيلية شيطانية في قطاع غزة".
 


حماس: نثمن إعلان مصر الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية
ثمنت حركة حماس إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبـادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
 


مصر تجدد مطالبتها لمجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة
أعلنت مصر اعتزامها التدخل دعما لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مهيب عبد الهادي على هزيمة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

تعليق ساخر لـ إبراهيم سعيد على لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية

حسن المستكاوي يوضح سبب تراجع أداء نهضة بركان

فرج عامر يوجه انتقادا لاذعا للاعب نهضة بركان| تفاصيل

بسبب الجزيري.. تعليق مثير لـ عمرو الدردير على لقاء ذهاب نهائي الكونفدرالية

إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك: أعطى الثقة لـ نهضة بركان

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

ترشيحاتنا

إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

لا يستحق المرور أمام بوابة النادي.. إعلامي رياضي ينتقد لاعب الزمالك

جرعة بنج زيادة وقفت قلبه.. تفاصيل وفاة الإعلامى هانى عصر

سعر أقل دولار في البنوك اليوم 13-5-2024

صلاة مفروضة في الليل تزيل الهم والكرب.. يغفل عنها الكثيرون

سيراتو وسبورتاج .. أسعار سيارات كيا بعد التخفيضات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. درة تستعرض جمالها بإطلالة جديدة

بفستان ملفت.. هنادي مهنا تستعرض جمالها

بالتاتو.. مي عز الدين تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها

بملابس لافتة.. ميريهان حسين تثير الجدل بجمالها

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-