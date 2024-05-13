أخبار التكنولوجيا| أرخص موبايل أوبو للشباب ومحدودي الدخل.. وأفضل هاتف سامسونج للفئة المتوسطة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

إطلاق حاضنة للمهاجرين ومناقشة فرص الاستثمار.. أبرز ما جاء بقمة "شركات ناشئة بلا حدود"

اختتمت قمة شركات ناشئة بلا حدود "Startups Without Borders" أعمال الدورة الخامسة، وذلك بمشاركة 5500 مستثمر ورائد أعمال من مختلف القطاعات.

تتميز أجهزة أبل اللوحية “ التابلت” بأنها الأفضل في العالم ولكن سعرها قد يكون عائقًا بالنسبة للكثيرين، وهناك عدد من الشركات التي تقدم أجهزة لوحية مميزة مثل سامسونج وشاومي.

كشفت تسريبات عن أن هواتف آيفون القادمة iPhone 16 Pro ستحصل على عدد من التحسينات والترقيات الكبيرة خاصة في الشاشة، وهو أمر طال انتظاره من محبي ومستخدمي هواتف آيفون منذ فترة.

يعد السعر هو أكثر ما يجذب المشتري عند شراء الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، ولكن هناك عددا من الهواتف الرخيصة لا تقدم القيمة المرجوة منها، إلا أنه في الفترة الأخيرة أطلق عدد من الشركات الكبيرة هواتف مميزة بسعر رخيص.

يتميز هاتف Galaxy A55 من شركة سامسونج بأنه أقوى منافس لهواتف الفلاجشيب بسعر رخيص، حيث يضم الهاتف عددًا من القدرات الكبيرة أبرزها بطارية ضخمة وكاميرا فائقة الدقة ومعالج قوي، إلى جانب سعر يعادل نصف ثمن هاتف من فئة الفلاجشيب.

أتاح تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp عددًا كبيرًا من الميزات المهمة التي تسهل على المستخدمين الكثير من المهام وتختصر الجهد والوقت بالإضافة إلى حماية خصوصية المستخدم.